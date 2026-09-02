Москва2 сен Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена изучить, как формируются цены на сахар в розничной торговле. Соответствующие запросы служба направила в крупнейшие федеральные торговые сети, сообщили в ведомстве.

ФАС России запросила информацию за период с 1 июля по 31 августа 2026 года о еженедельной динамике закупочных и розничных цен на сахар-песок, а также объемах его закупки и реализации. При этом анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемого и реализуемого организациями сахара вне зависимости от его ценового сегмента отметили в ФАС

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Светлана Сазанова ранее отметила, что предпосылок для скачка цен на сахар в России нет, так как дефицит продукта в стране объективно не грозит.