Москва27 авгВести.Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) работают со всеми участниками рынка для того, чтобы цены на топливо для потребителей оставались на экономически обоснованном уровне. Об этом говорится в заявлении правительства РФ.
Эта информация была озвучена в ходе совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на рынке топлива. В нем принимали участие представители Минэнерго, Минэкономразвития, Минсельхоза, ФАС и отраслевых компаний.
Было отмечено, что ведется активная работа со всеми участниками рынка в целях обеспечения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителейуточняется в сообщении
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблема с доступностью топлива в стране находится на контроле. Председатель правительства Михаил Мишустин лично курирует решение данных вопросов.