В ФАС работают над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на топливо

ФАС следит, чтобы цены на топливо были обоснованы экономическими причинами В ФАС работают над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на топливо

Москва27 авг Вести.Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) работают со всеми участниками рынка для того, чтобы цены на топливо для потребителей оставались на экономически обоснованном уровне. Об этом говорится в заявлении правительства РФ.

Эта информация была озвучена в ходе совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на рынке топлива. В нем принимали участие представители Минэнерго, Минэкономразвития, Минсельхоза, ФАС и отраслевых компаний.

Было отмечено, что ведется активная работа со всеми участниками рынка в целях обеспечения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей уточняется в сообщении

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблема с доступностью топлива в стране находится на контроле. Председатель правительства Михаил Мишустин лично курирует решение данных вопросов.