ФАС работает над соглашениями с независимыми АЗС о ценах на бензин

ФАС работает над соглашениями с независимыми АЗС о справедливых ценах на бензин ФАС работает над соглашениями с независимыми АЗС о ценах на бензин

Москва18 авг Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает работу над заключением типовых соглашений регионов с владельцами независимых сетей автозаправок (АЗС) для установки справедливых цен на бензин. Об этом сообщается на сайте правительства России в материале о совещании вице-премьера РФ Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке топлива.

ФАС сообщила, что продолжается работа над заключением типовых соглашений регионов с владельцами независимых сетей АЗС, которые направлены на обеспечение справедливых розничных цен на частных АЗС говорится в сообщении

По результатам совещания Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов топливом.

Накануне также стало известно, что Петербургская биржа ввела новый механизм поставок бензина конечным потребителям.