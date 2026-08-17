Москва17 авг Вести.Петербургская биржа ввела новый механизм поставок бензина конечным потребителям. Решение принято по итогам совещаний в правительства РФ. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу биржи.

Отмечается, что механизм доступен через ОТП РЖД на условии поставки "франко-вагон станция отправления ОТП", что позволяет отслеживать товар до конкретного грузополучателя. Покупатели топлива должны подтвердить, что грузополучатель является конечным потребителем и имеет договоры с РЖД.

Биржей введен механизм обеспечения конечных потребителей бензином автомобильным. Возможность применения такого биржевого механизма доступна только через ОТП РЖД (на условии поставки "франко-вагон станция отправления ОТП") ввиду обеспечения прослеживаемости товара в адрес конкретных грузополучателей говорится в публикации

Конечными потребителями признаны лица, приобретающие нефтепродукты для собственных нужд, переработки (в том числе по давальческим договорам) или реализации через свои автозаправочные станции и другие сбытовые активы.

Ранее правительство РФ продлило до 31 декабря 2026 года сниженный до 10 процентов норматив обязательных продаж бензина на бирже. Также разрешено учитывать топливо, проданное по адресным сделкам и внебиржевым договорам, если покупателями выступают сельскохозяйственные производители, строительные компании, организации северного завоза и РЖД.