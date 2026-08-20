Москва20 авг Вести.Первые торги импортным бензином прошли в Мурманской области на Петербургской бирже, сообщает ТАСС.

Проданный объем составил 0,36 тысяч тонн.

Реализован автомобильный бензин АИ-92 (сертификат AmSpec) с базиса станция Кола (ФСО), … цена - 105 000 руб./ т говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства

Речь идет о реализации на бирже импортного топлива, уточнили ТАСС в пресс-службе биржи.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил о завозе импортного топлива в Россию для насыщения внутреннего рынка. Также он рассказал, что кабмин рассчитывает на улучшение ситуации с топливом после завершения ремонта ряда НПЗ.