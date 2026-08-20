Москва20 авгВести.Первые торги импортным бензином прошли в Мурманской области на Петербургской бирже, сообщает ТАСС.
Проданный объем составил 0,36 тысяч тонн.
Реализован автомобильный бензин АИ-92 (сертификат AmSpec) с базиса станция Кола (ФСО), … цена - 105 000 руб./ тговорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства
Речь идет о реализации на бирже импортного топлива, уточнили ТАСС в пресс-службе биржи.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил о завозе импортного топлива в Россию для насыщения внутреннего рынка. Также он рассказал, что кабмин рассчитывает на улучшение ситуации с топливом после завершения ремонта ряда НПЗ.