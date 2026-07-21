Некоторые НПЗ возобновили продажи топлива на бирже Часть НПЗ возобновили продажи топлива на Петербургской бирже

Москва21 июл Вести.Российские НПЗ после плановых и аварийных ремонтов постепенно возвращаются к продажам топлива на Петербургской бирже, пишет "Коммерсант".

Издание отмечает, что объемы оптовых торгов начали расти, неудовлетворенный спрос сокращаться, а ситуация на части АЗС стабилизироваться. Однако восстановление рынка быстрым не будет, предупреждают аналитики.

К продажам топлива на Петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов вернулись НПЗ совокупной мощностью переработки около 40 млн тонн нефти в год говорится в публикации

Газета ссылается на имеющийся в ее распоряжении обзор аналитического агентства Platts.

При этом отмечается, что часть крупных предприятий, на которые приходится более 45 млн тонн переработки ежегодно, участия в торгах пока не возобновили.