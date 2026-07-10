Продажи бензина на Петербургской бирже упали до исторического минимума Биржевые продажи бензина в РФ упали до исторического минимума

Москва10 июл Вести.Продажи бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже упали до исторически минимального уровня – 8,1 тысячи тонн, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства и источник в отрасли.

Продажи бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже за неделю с 1 по 8 июля сократились в 1,9 раза, до 8,1 тыс. тонн …Предложения Аи-98 и Аи-100 отсутствовали второй торговый день подряд говорится в сообщении

Сокращение продаж, по данным Национального биржевого ценового агентства, произошло из-за отсутствия предложений с ряда заводов. К 9 июля на плановом ремонте находились не меньше девяти НПЗ.

Отмечается, что замедление торговли связано с планами властей ограничить участие в торгах посредников и перевести независимые нефтеперерабатывающие заводы на прямые договоры с нефтекомпаниями.

При этом полная остановка торгов на Петербургской бирже вряд ли возможна, так как у нефтекомпаний сохраняются нормативы обязательных продаж, заявил газете управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Закон расширяет меры регулирования топливного рынка и предусматривает изменения в механизмах производства и налогообложения автомобильного бензина.