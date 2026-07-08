Сеть АЗС "Бензо" во Владивостоке осталась без АИ-95 и АИ-92

На заправках "Бензо" во Владивостоке исчез бензин, причина - сбои на НПЗ Сеть АЗС "Бензо" во Владивостоке осталась без АИ-95 и АИ-92

Москва8 июл Вести.Во Владивостоке на автозаправочных станциях сети "Бензо" закончился бензин марок АИ-95 и АИ-92. Об этом сообщил портал "Новости VL.RU".

По информации издания, компания продолжает работу, но теперь заправляет только дизельную технику. Причина дефицита - приостановка отгрузки топлива на нефтеперерабатывающих заводах, с которыми заключены контракты.

Во Владивостоке на сети АЗС "Бензо" закончились АИ-95 и АИ-92. Компания не перестала работать, но заправляет только дизельную технику говорится в публикации

Генеральный директор ООО "Нефтесинтез" (владелец сети АЗС) Игорь Лапчук пояснил, что компания перечислила деньги за бензин, но поставщики нарушают сроки отгрузки. Все имевшиеся остатки уже реализованы, а новые партии не поступают. Сроки возобновления поставок неизвестны.

Сколько было возможности, я продавал. Сейчас уже все, больше не могу. Заводы не грузят, никто повлиять не может. Нарушение всех сроков отгрузки отмечает Игорь Лапчук

Топливо для "Бензо" поставляли с нефтеперерабатывающих заводов Ангарска, Комсомольска-на-Амуре, Томска, Хабаровска и других городов.

Ситуация на заправках сохраняется как минимум с 7 июля.