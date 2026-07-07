Объемы продаж белорусского бензина на Петербургской бирже упали в десятки раз

Объемы продаж белорусского бензина на бирже значительно сократились Объемы продаж белорусского бензина на Петербургской бирже упали в десятки раз

Москва7 июл Вести.Значительное снижение объемов продаж белорусского бензина зафиксировано на Петербургской бирже в первые дни июля, следует из данных торговой площадки.

1 и 2 июля ежедневно реализовывалось более 7 тысяч тонн топлива, но уже 3 июля этот показатель упал до 240 тонн, а к 6 июля составил 420 тонн.

По информации Национального биржевого ценового агентства, одной из возможных причин такого снижения стало то, что белорусские нефтеперерабатывающие предприятия практически полностью выполнили июльские планы, связанные с реализацией топлива.

Кроме этого, на ситуацию могли повлиять ограничения на рост цен на бирже, что привело к переориентации части поставщиков на внебиржевые каналы сбыта.

На фоне сокращения предложения цена на бензин марки АИ-92 белорусского производства выросла до 140–142 тысяч рублей за тонну, что на 10–12% выше уровня конца июня.

За май 2026 года объемы продаж белорусского бензина в России увеличились в 26 раз.