Москва7 июлВести.Значительное снижение объемов продаж белорусского бензина зафиксировано на Петербургской бирже в первые дни июля, следует из данных торговой площадки.
1 и 2 июля ежедневно реализовывалось более 7 тысяч тонн топлива, но уже 3 июля этот показатель упал до 240 тонн, а к 6 июля составил 420 тонн.
По информации Национального биржевого ценового агентства, одной из возможных причин такого снижения стало то, что белорусские нефтеперерабатывающие предприятия практически полностью выполнили июльские планы, связанные с реализацией топлива.
Кроме этого, на ситуацию могли повлиять ограничения на рост цен на бирже, что привело к переориентации части поставщиков на внебиржевые каналы сбыта.
На фоне сокращения предложения цена на бензин марки АИ-92 белорусского производства выросла до 140–142 тысяч рублей за тонну, что на 10–12% выше уровня конца июня.
За май 2026 года объемы продаж белорусского бензина в России увеличились в 26 раз.