Бензин класса "Евро-3" смогут продавать на бирже с 13 августа

Бензин стандарта "Евро-3" начнут продавать на бирже с 13 августа Бензин класса "Евро-3" смогут продавать на бирже с 13 августа

Москва10 авг Вести.Бензин марок Аи-92, Аи-95, Аи-98 сможет продаваться на Петербургской бирже с 13 августа, следует из данных торговой площадки.

Уточняется, что с 13 августа вступают в силу изменения и дополнения в общую спецификацию биржевого товара, куда добавлены новые товары: бензин (Аи-98-К3) ГОСТ 32513-2023, бензин (Аи-95-К3) ГОСТ 32513-2023, бензин (Аи-92-К3) ГОСТ 32513-2023.

По данным торговой площадки, такое топливо сможет продаваться в сегменте мелкого опта.

Ранее президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" Игорь Артемьев сообщил, что Петербургская биржа взяла курс на масштабную диверсификацию и намерена выводить на торги новые товарные позиции.