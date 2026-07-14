Москва14 июлВести.На Петербургской бирже введут механизм покупки бензина только для конечных потребителей, сообщила площадка.
Уточняется, что покупать на бирже бензин с 21 июля можно будет только для собственного потребления или для конечных потребителей.
С 21.07.2026 покупать на Бирже бензин можно только для собственного потребления или для третьих лиц (конечных потребителей). Для третьих лиц бензин могут приобретать только участники торгов категории: Член Биржи, Член Секции "Нефтепродукты"говорится в сообщении
Биржа уточнила, что нарушение данного механизма будет рассматриваться как нарушение правил торгов и может повлечь меры воздействия вплоть до приостановления или прекращения допуска к торгам.
Ранее стало известно, что в Курской области введены ограничения на отпуск топлива.