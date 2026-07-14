Петербургская биржа будет отпускать бензин только для конечных потребителей

Петербургская биржа введет поставки бензина только конечным потребителям Петербургская биржа будет отпускать бензин только для конечных потребителей

Москва14 июл Вести.На Петербургской бирже введут механизм покупки бензина только для конечных потребителей, сообщила площадка.

Уточняется, что покупать на бирже бензин с 21 июля можно будет только для собственного потребления или для конечных потребителей.

С 21.07.2026 покупать на Бирже бензин можно только для собственного потребления или для третьих лиц (конечных потребителей). Для третьих лиц бензин могут приобретать только участники торгов категории: Член Биржи, Член Секции "Нефтепродукты" говорится в сообщении

Биржа уточнила, что нарушение данного механизма будет рассматриваться как нарушение правил торгов и может повлечь меры воздействия вплоть до приостановления или прекращения допуска к торгам.

Ранее стало известно, что в Курской области введены ограничения на отпуск топлива.