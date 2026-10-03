Москва3 окт Вести.Правительство России выпустило постановление, согласно которому до конца 2026 года производители бензина и дизельного топлива получат право засчитывать в минимальный норматив обязательных биржевых продаж объемы, реализованные через автозаправочные станции, которые заключили с регионами соглашения о предельном уровне цен на топливо и передают данные о продаваемом бензине и дизеле. О подписании документа в субботу сообщила пресс-служба кабинета министров.

Решение принято для приоритетного обеспечения топливом таких АЗС, что в свою очередь будет способствовать поддержанию стабильности на внутреннем топливном рынке сказано в сообщении

Помимо этого, документ предусматривает возможность учета в минимальном нормативе обязательных биржевых продаж топлива, реализованного как отдельными заводами, так и несколькими сразу в пределах одной компании. В кабинете министров пояснили, что эта мера нужна для поддержки производителей бензина и дизеля.

Благодаря нововведениям нефтекомпании получают стимул отгружать топливо напрямую на АЗС с ограниченными ценами, не теряя при этом объемов, засчитываемых в норматив обязательных продаж на бирже. Агрегирование объемов поставок с разных заводов на уровне компании добавляет гибкости, например когда один из заводов находится на ремонте.