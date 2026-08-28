Экономист раскрыла, подорожает ли сахар в России Экономист Сазанова исключила резкий рост цен на сахар в России

Москва28 авг Вести.Резкого роста цен на сахар в России не ожидается, поскольку объективных предпосылок для дефицита продукта нет, заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Светлана Сазанова.

Экономист отметила в разговоре с NEWS.ru, что стоимость сахара в последние годы заметно менялась. Сейчас средняя цена продукта составляет 85,33 рубля за килограмм против 67,82 рубля в январе 2026 года.

Анализ динамики цены сахара в России в 2022–2026 годах показывает, что в апреле 2022-го он стоил 87,65 рубля за килограмм. Затем цена снижалась до 62,78 рубля в феврале 2023 года. В январе 2026-го продукт стоил 67,82 рубля. Сейчас его стоимость в среднем 85,33 рубля за килограмм. Таким образом, ни о каком росте цены сахара в этот период говорить не приходится сказала Сазанова

По ее словам, увеличение мирового спроса на фоне сокращения производства создает благоприятные условия для экспорта российского сахара. При этом, как считает экономист, правительство, вероятно, будет регулировать экспорт для поддержания стабильных цен на внутреннем рынке.

Сазанова также отметила влияние сезонного спроса на мировую торговлю сахаром. В частности, она привела в пример Индию, которая временно ограничивает экспорт продукта в период роста внутреннего потребления.