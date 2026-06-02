В РФ с января шоколад заметно подешевел, но все еще дороже, чем год назад

Москва2 июн Вести.Средние розничные цены на шоколад в России с января 2026 года снизились на 1,56%, однако по сравнению с маем прошлого года они все еще выше на 9,46%. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Представитель "Руспродсоюза" в интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) связал разброс цен на какао с прогнозами по странам-производителям какао-бобов. Стоимость колеблется от 2 181 до 12 327 долларов за тонну. Это и стало причиной изменения цен на шоколад.

Средние розничные цены на шоколад в России к маю составили 1 529,8 рубля за килограмм, что на 1,56% ниже, чем в начале года и на 9,46% выше года назад сказал Востриков

Эксперт пояснил, что вслед за снижением цен на какао производители шоколада также снижают цены на свою продукцию. В случае продолжения такой динамики цены на шоколад также стабилизируются.

На 27 мая стоимость какао на бирже составила 4 146 долларов за тонну – за месяц цена выросла на 22,7%, но все еще на 57% ниже показателей годичной давности.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". Ранее сообщалось, что участие в форуме подтвердили представители более 130 стран.