Шоколад из искусственных какао-бобов: эксперт о новом тренде в масс-маркете Западные производители шоколада переходят на заменители какао из-за цен на сырье

Москва2 июл Вести.Крупные производители шоколада и кондитерских изделий не хотят зависеть от поставок сырья, поэтому в Европе и Америке сегодня развивается тренд на использование лабораторно выращенных какао-бобов. Такая политика компаний приводит к удешевлению производства продукции и снижению ее качества, сообщила ИС "Вести" генеральный директор Amazing Cacao Ольга Яровикова.

По ее словам, в первую очередь заменители какао начинают использоваться крупными компаниями при производстве продукции для массового потребителя.

Если крупные игроки начинают переходить на другой состав продукции, к какао-бобам они уже не вернутся. И здесь мы будем находиться очень скоро в ситуации, как было с рынком масла в свое время, когда появился маргарин. То есть у нас так же будет и с шоколадом. [Это касается] именно масс-маркета, то есть это средний ценовой и дешевый ценовой сегмент рассказала специалист

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года объем продаж шоколадных плиток в России составил 231 тысячу тонн, что на 15% меньше, чем годом ранее. Снижение продаж связали с подорожанием продукции на фоне увеличения себестоимости производства.