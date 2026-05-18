Москва18 мая Вести.Цены на оливковое масло в первом квартале 2026 года в российских розничных магазинах снизились на 14,5%. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает газета "Ведомости".

Масло подешевело до 1519 рублей за литр. Как пояснил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, оливковое масло в России практически не производится, и цены зависят от ситуации в мире и условий импорта.

Текущий тренд может сохраняться еще несколько кварталов, однако многое будет зависеть от погодных условий в странах – крупнейших производителях оливкового масла сказал Богданов

С 2024 года начался рост цен на оливковое масло из-за жары и засухи в Испании, на которую приходится почти половина (40-45%) мирового производства продукта.

По данным Росстата, с января по декабрь оно подорожало год к году на 26%, до 1780 рублей. При этом в прошлом году началась коррекция, которая продолжилась уже в 2026 году.

У производителей сохраняются высокие затраты на производство стеклянной тары, логистику, электроэнергию, ручной труд и орошение, несмотря на хорошие урожаи в Европе. По этой причине сильного снижения цен в ближайшее время не ожидается.