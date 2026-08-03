Москва3 авг Вести.В РФ снизилась стоимость шоколада. Из-за отсутствия условий для выращивания какао-бобов, из которых делают лакомство, цены могут измениться.

Об этом заявил ИС "Вести" директор по взаимодействию с госорганами ассоциации "Руспродсоюз" Андрей Лихачев.

Стоимость какао-бобов зависит от "ситуации на мировом рынке, биржевых колебаний". Из-за подорожания фьючерсов на какао-бобы, производители начали "закладывать риски в цены готового продукта", подчеркнул он.

Шоколад у нас [в РФ] производим из какао-бобов. В России нет территории, где мы сами можем производить для нас [шоколад], это все импортируемый товар. Цены на шоколад напрямую зависят от цен, которые формируются на мировом рынке, на биржах. Мы видим сейчас колебания на бирже по какао-бобам: на 15-20 процентов повышения фьючерсов на синих (рост ожиданий по стоимости базового актива в будущем – прим. ред). Исходя из этого, эксперты закладывают эти риски в цены конечного продукта сказал Лихачев

Крупнейшим поставщиком шоколада в Россию по итогам I квартала стала Германия. Шоколаду грозит полное исчезновение к середине XXI века.