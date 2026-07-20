Крупнейшим поставщиком шоколада в Россию по итогам I квартала стала Германия Поставки немецкого шоколада в Россию превысил 50 млн долларов

Москва20 июл Вести.Самым крупным поставщиком шоколада в Россию по итогам I квартала стала Германия. Об этом сообщает РИА Новости, проведя анализ таможенной статистики разных стран.

Согласно расчетам агентства, Россия в январе-марте текущего года ввезла из-за рубежа шоколад более чем на 130 млн долларов​​​. При этом импорт немецкого шоколада превысил 50 млн долларов.

Крупнейшим поставщиком стала Германия (50,9 млн долларов), а вслед за ней по сумме шоколадного экспорта расположились Бельгия (15,9 млн долларов) и Италия (14,5 млн долларов) отмечает информагентство

Также в январе-марте Россия закупала шоколад у Турции, Польши и Китая.