Москва20 июлВести.Самым крупным поставщиком шоколада в Россию по итогам I квартала стала Германия. Об этом сообщает РИА Новости, проведя анализ таможенной статистики разных стран.
Согласно расчетам агентства, Россия в январе-марте текущего года ввезла из-за рубежа шоколад более чем на 130 млн долларов. При этом импорт немецкого шоколада превысил 50 млн долларов.
Крупнейшим поставщиком стала Германия (50,9 млн долларов), а вслед за ней по сумме шоколадного экспорта расположились Бельгия (15,9 млн долларов) и Италия (14,5 млн долларов)отмечает информагентство
Также в январе-марте Россия закупала шоколад у Турции, Польши и Китая.