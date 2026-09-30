Москва30 сен Вести.В сентябре россияне стали активнее фиксировать рост цен на продовольствие: среди товаров, заметно прибавивших в цене, респонденты выделили сыр, колбасы, сахар, соль, кофе, чай, мясо и птицу. При этом обеспокоенность ценами на овощи, фрукты и хлеб несколько снизилась. Данные приводит Банк России, на доклад которого "Инфляционные ожидания и потребительские настроения" ссылаются "Ведомости".

Показатель инфляционных ожиданий населения на ближайший год прибавил 0,5 процентного пункта и достиг 14,2%. В августе он составлял 13,7%, а в июле поднимался до 14,7% — максимальной отметки с марта 2022 года. До начала топливного кризиса в июне ожидания опускались до 12,4% — минимума за два года.

В Банке России связывают устойчиво высокие инфляционные ожидания с особой чувствительностью населения к динамике цен на продовольствие: оно занимает около 39% потребительской корзины. Эксперты дополнительно указывают на ослабление рубля, рост производственных издержек и сжатие предложения в отдельных товарных категориях. Сезонное снижение цен на овощи и фрукты частично сдерживает общую продовольственную инфляцию.

Ценовые ожидания бизнеса также продолжают двигаться вверх: в сентябре этот показатель вырос до 22,7 пункта с 21,1 в августе. Регулятор предупреждает, что повышенные ожидания роста цен как у населения, так и у компаний способны затруднить устойчивое замедление инфляции. Вместе с тем ЦБ отмечает, что оценки будущего роста цен гражданами традиционно превышают фактическую инфляцию. По прогнозу регулятора, инфляция вернется к целевым 4% не раньше 2027 года; по оценкам экспертов, до конца 2026 года показатель ожиданий останется в диапазоне 13-15% — в зависимости от ситуации с топливом и курсом рубля.

По подсчетам Mash Money на основе данных сервиса мониторинга "Ценозавр", за год продукты в России подорожали в среднем на 17%. Сильнее всего выросли цены на картофель — на 16,7%, лук — на 16,1%, капусту — на 12,8%, морковь — на 12,7%. Говядина стала дороже на 6,9%, достигнув 1027 руб. за кг. Единственным продуктом из выборки, показавшим снижение стоимости, оказался чеснок: он подешевел на 12,1%, до 243,3 руб. за кг.

Ранее "Коммерсант" писал со ссылкой на данные Росстата, что мясо птицы в РФ подорожало более чем на 15% за год. Как следует из августовского опроса "Ромира", среднестатистическая российская семья тратит на покупку продуктов питания 20 908 рублей в месяц.