Инфляция в России в годовом выражении составила 6,32% на 31 августа

В РФ годовая инфляция с 25 по 31 августа составила 6,32% Инфляция в России в годовом выражении составила 6,32% на 31 августа

Москва2 сен Вести.Годовая инфляция в России 25 по 31 августа зафиксирована на уровне 6,32%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

С 25 по 31 августа продукты питания подешевели в среднем на 0,08%. Стоимость плодоовощной продукции упала на 1,72%. В то же время остальные продовольственные товары подорожали — рост составил 0,07%.

Непродовольственные товары за неделю подорожали на 0,23%, в то время как сфера наблюдательных услуг показала снижение цен на 0,1%.

Банк России (ЦБ РФ) в 2026 году в рамках "проинфляционного" сценария прогнозирует ключевую ставку на уровне 14,5-14,6%. При этом ЦБ прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 6-7%, в 2027 году — 4,5-5,5%, с 2028 по 2029 год — 4%.

Между тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что инфляция в РФ в 2027 году должна вернуться к уровню 4%. По его словам, для реализации такого сценария необходимо стабилизировать рынок нефтепродуктов.