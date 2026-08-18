В ЦБ РФ пояснили, почему в июле инфляция снизилась до 5,98% Центробанк: годовая инфляция в июле опустилась до 5,98%

Москва18 авг Вести.В июле 2026 года годовая инфляция в России опустилась до 5,98% после 6,02% в июне. В то же время текущий прирост цен продолжал быть довольно высоким и составил 11,6% против 11,4% месяцем ранее. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии, опубликованном на сайте Центробанка.

Там отметили, что в 2026 году тарифы проиндексированы в октябре, тогда как в 2025-м — в июле, из-за чего эффект прошлогодней индексации вышел из расчета годового индекса потребительских цен.

В публикации отмечается, что годовая инфляция снизилась на 0,77 процентного пункта по сравнению с июнем, является "техническим снижением" и практически компенсировано увеличением годовых приростов цен на ряд товаров и услуг.

Отдельно в Центробанке указали на влияние топливного рынка на стоимость некоторых товаров и услуг.

Дополнительным фактором ускорения показателей устойчивой инфляции стало ослабление валютного курса в июне - июле после укрепления в апреле – мае отмечается в материале

По мнению регулятора, из-за значительного роста цен на топливо годовая инфляция в 2026 году составит 6-7%.