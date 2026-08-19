Центробанк заявил о заметном снижении инфляционных ожиданий россиян в августе Центробанк: инфляционные ожидания россиян в августе снизились на 1%

Москва19 авг Вести.В августе россияне снизили инфляционные ожидания на 1% после резкого роста, зафиксированного в июле. Об этом свидетельствуют данные опроса "инФОМ", проведенного по заказу Центробанка (ЦБ).

Для расчета прямых оценок годовой инфляции респондентам задаются вопросы о том, как, по их мнению, в целом менялись цены за прошедшие 12 месяцев и как они будут меняться в следующие 12 месяцев говорится в сообщении

Согласно этой информации, инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 13,7%, в то время как в прошлом месяце эта цифра была на уровне 14,7%.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что на инфляционные ожидания россиян заметно повлиял рост цен на топливо.