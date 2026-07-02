Набиуллина ответила, почему россиян больше всего волнует инфляция Набиуллина: людей волнует, не съест ли их сбережения инфляция

Москва2 июл Вести.Россиян в большей степени волнует инфляция, особенно в тот момент, когда они принимают решение об открытии рублевых вкладов. Такое мнение председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина высказала в интервью Наиле Аскер-заде, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, за пять лет объем вкладов в национальных валютах уменьшился в пять раз.

Я бы с вами не согласилась, что, когда люди принимают решение, в чем сберегать, они прежде всего смотрят на валютный курс. Мы замечаем совершенно другое. Они скорее смотрят на то, какие ставки по рублевым вкладам. И их, скорее, поэтому беспокоит инфляция, не будут ли съедены их сбережения инфляцией, достаточно ли привлекательны ставки по депозитам в рублях объяснила Набиуллина

Ранее глава Банка России отметила рост спроса на наличные деньги среди россиян. По ее словам, этот спрос не влияет на инфляцию и на денежно-кредитную политику в прямом виде.