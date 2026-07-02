Набиуллина – о ситуации с топливом, снижении ключевой ставки и льготной ипотеке Набиуллина рассказала, что влияет на решение о снижении ключевой ставки

Москва2 июл Вести.Повлияет ли ситуация на рынке топлива на решение по ключевой ставке, что больше всего беспокоит представителей бизнеса и простых россиян, сохранится ли тренд на снижение ключевой ставки — обо всем этом председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала в интервью Наиле Аскер-заде, сообщает ИС "Вести".

Ситуация на топливном рынке не повлияет на дальнейшее решение ЦБ по ключевой ставке, если не будет "вторичных эффектов", сообщила Набиуллина. При этом она отметила, что правительство принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке топлива.

Будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичные эффекты, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров, и это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке объяснила глава ЦБ РФ

При этом представители российского бизнеса говорят о необходимом снижении ключевой ставки, однако их в первую очередь беспокоит то, по каким ставкам они будут получать кредиты. А ставки по кредитам прежде всего зависят от уровня инфляции, отметила Набиуллина.

Не бывает умеренных ставок по кредитам, если [есть] высокая инфляция. Поэтому наша задача направлена на то, чтобы снизить инфляцию, и чтобы на этой базе ставки по кредитам были доступными для многих компаний, чтобы они могли их брать и развиваться. Но для этого нужны болезненные решения, временно достаточно высокие ключевые ставки подчеркнула она

В этой связи обещание скорого снижения ключевой ставки было бы обманчивым успокоением для бизнеса и граждан, добавила глава Банка России.

Набиуллина затронула в интервью и тему сберегательных вкладов россиян. По ее мнению, граждан в первую очередь волнует инфляция, когда они рассматривают вопрос об открытии депозитов.

Они, скорее, смотрят на то, какие ставки по рублевым вкладам. И их, скорее, поэтому беспокоит инфляция, не будут ли "съедены" их сбережения инфляцией, достаточно ли привлекательны ставки по депозитам в рублях, потому что в валюте: в долларе, юане, – ставки достаточно низкие объяснила председатель ЦБ РФ

Кроме того, она отметила, что ставки по депозитам сегодня снижаются, но все равно еще остаются привлекательными для россиян.

Они еще достаточно высокие, и мы видим, что люди сберегают. Но и они сберегают, кстати, не только в виде банковских вкладов. Мы видим интерес к инструментам рынка, покупают облигации. … Возможности для сбережения, выгодного сбережения, конечно, есть сейчас уточнила Набиуллина

В интервью Наиле Аскер-заде глава Центробанка также рассказала, какие факторы будут определять курс рубля в ближайшее время.

Много факторов, конечно, и наша динамика экспорта и импорта. Если у вас растут экспортные объемы поставок, цена на экспорт, значит, мы больше валюты получаем в страну. Спрос на импорт – чем больше мы импортируем, тем больший спрос предъявляем на валюту. Но влияет и решение по денежно-кредитной политике. То есть, чем жестче у нас денежно-кредитная политика, то есть чем выше ставки в рублях, тем люди больше предпочитают хранить свои сбережения в рублях, нежели в валюте сообщила Набиуллина

Говоря о том, когда снизятся рыночные ставки на ипотеку, глава ЦБ отметила, что для этого необходимо снижение инфляции. Когда этот показатель будет невысоким, тогда и снизятся рыночные ставки. При этом Набиуллина напомнила, что за пять месяцев этого года объемы выданных ипотечных кредитов на рыночных условиях выросли почти в четыре раза.

У нас был период, когда ставки по рыночной ипотеке были достаточно низкими, напомню, с 2017 по 2019 год они были где-то 8–9%. Это чуть выше, чем сейчас льготные ставки. Когда это было? Когда у нас инфляция была низкая, когда она была, как раз около 4%. И поэтому, когда снизится инфляция, когда она будет невысокой, будут снижаться и рыночные ставки сказала она

В то же время слишком большой объем выдачи льготной ипотеки негативно сказывается на уровне рыночных ставок. Для экономики важны сбалансированные темпы роста, в том числе и по части кредитования.

Мы же говорим … о доступности жилья. Даже если у вас будут очень низкие ставки, но стоимость квартиры будет расти, квадратных метров, это будет означать снижение доступности. Поэтому, когда кредиты растут сбалансированно, то … цены будут на жилье расти более умеренными темпами, значит, оно будет более доступно добавила глава ЦБ РФ

Во время интервью Наиля Аскер-заде спросила председателя Банка России об опасениях граждан, связанных с повсеместным внедрением цифрового рубля. Эльвира Набиуллина развеяла различные "мифы и страшилки", которые образовались вокруг этой темы.

У вас будет выбор – пользоваться или не пользоваться цифровым рублем. Действительно, миф, страшилка, что сейчас всех бюджетников, пенсионеров будут заставлять получать зарплаты, пенсии в цифровых рублях. Это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии: в наличных, на безналичный счет в банке или на цифровой рубль рассказала она

По словам Набиуллиной, Банк России стремится к тому, чтобы цифровой рубль был интересен и выгоден как рядовым гражданам, так и бизнесу. У цифрового рубля есть потенциал в международных платежах, сегодня ведутся переговоры на данную тему с партнерами, подчеркнула она.

Потенциал есть для международных платежей. Мы ведем с партнерами переговоры, консультации, как использовать. Многие центральные банки многих очень стран собираются вводить, и некоторые уже вводят цифровые валюты центральных банков, поэтому мы здесь не уникальны никоим образом уточнила Набиуллина

Острым остается вопрос борьбы с мошенничеством, особенно в банковской сфере. Одним из самых эффективных методов борьбы с аферистами Набиуллина назвала выстраивание антифрод-процедур в самих банках.

Банки очень активно этим занимаются, и они отражают больше 99% атак. То есть объемы мошенничества были бы гораздо выше, судя по объему атак, которые есть, если бы не было этих антифрод-процедур, и они их активно внедряют, они совершенствуются сообщила она

При этом слабым звеном в борьбе с мошенниками является то, что не вся цепочка защиты выстроена успешно, в частности это касается операторов связи, добавила глава ЦБ.

Надо выстраивать систему защиты от мошенников по всей цепочке. И вот сейчас принят закон, который предусматривает, что аналогично банкам, которые создают антимошеннические процедуры, такие же процедуры будут на стороне операторов связи, то есть они будут либо разрывать связь с мошенником по определенным признакам, либо предупреждать банки рассказала она

В завершение беседы Набиуллина дала совет россиянам, что необходимо делать, если звонят мошенники.

Взяла за правило – не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Но если вам дозвонились, и особенно, если просят пароли, ссылаются на какие-то безопасные счета, пугают, говорят, [что это] правоохранительные органы, либо ЦБ и так далее. Просто кладите трубку посоветовала она

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российский фондовый рынок в настоящий момент переживает сложности, но экстренного вмешательства в ситуацию не требуется.