Набиуллина рассказала, что делать в случае звонка от мошенников

Набиуллина дала россиянам совет в случае звонка от мошенников Набиуллина рассказала, что делать в случае звонка от мошенников

Москва2 июл Вести.Если звонят мошенники, нужно немедленно повесить трубку. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает ИС "Вести".

Набиуллина призналась, что не отвечает на звонки от незнакомых номеров.

Если вам дозвонились и особенно если просят пароли, ссылаются на какие-то безопасные счета, пугают, … говорят … это либо правоохранительные органы, либо ЦБ и так далее, ну просто кладите трубку сказала Набиуллина

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что в интернете начала распространяться мошенническая схема с инвестициями через фейковые программы.