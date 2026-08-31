Аксаков: инфляция в России должна вернуться к 4% в 2027 году

Аксаков считает, что инфляция в РФ вернется к 4% в 2027 году Аксаков: инфляция в России должна вернуться к 4% в 2027 году

Москва31 авг Вести.Инфляция в России уже в следующем году должна вернуться к уровню 4%. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В беседе с ТАСС он отметил, что для реализации этого сценария необходимо стабилизировать рынок нефтепродуктов, и правительство уже приняло ряд эффективных решений с этой целью.

Уже в 2027 году инфляция должна вернуться к целевым 4% цитирует агентство Аксакова

По его словам, Банк России внимательно следит за всеми проинфляционными факторами, чтобы контролировать ситуацию.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в РФ за период с 18 по 24 августа составила 0,01%. С начала августа цены снизились на 0,07%, а с начала текущего года выросли на 4,68%.