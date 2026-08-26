Росстат: инфляция в России с 18 по 24 августа составила 0,01%

Инфляция в России за неделю составила 0,01% Росстат: инфляция в России с 18 по 24 августа составила 0,01%

Москва26 авг Вести.Инфляция в России за период с 18 по 24 августа составила 0,01% после дефляции в 0,02% неделей ранее, сообщил Росстат.

С начала августа цены снизились на 0,07%, а с начала 2026 года выросли на 4,68%. В отчетный период заметнее всего подешевела плодоовощная продукция.

За период с 18 по 24 августа 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,01%, с начала месяца – 99,93%, с начала года – 104,68% уточнили в ведомстве

Плодоовощная продукция за неделю в среднем подешевела на 1,9%. Капуста снизилась в цене на 4,6%, картофель – на 4,2%, морковь – на 3,8%, свекла – на 3,3%, помидоры – на 3,1%. При этом огурцы подорожали на 2,4%.

Среди остальных продуктов сильнее всего выросли цены на сахар – на 1,6%, гречку – на 1,1% и пшено – на 0,7%. Бензин подорожал на 0,9%, смартфоны – на 0,9%, а иностранные автомобили – на 0,3%.

Одновременно снизились цены на молоко, яйца, муку, говядину, рис и творог. Из лекарств сильнее всего подешевел пенталгин - на 0,4%, тогда как корвалол подорожал на 0,4%.