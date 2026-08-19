Росстат: дефляция за неделю с 11 по 17 августа составила 0,02%

Росстат заявил о снижении общего уровня цен за неделю Росстат: дефляция за неделю с 11 по 17 августа составила 0,02%

Москва19 авг Вести.Недельная дефляция в России за период с 11 по 17 августа составила 0,02%, в то время как на неделе с 4 по 10 августа цены на товары упали на 0,06%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За период с 11 по 17 августа 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала месяца – 99,92% говорится в сообщении статистического ведомства

Вклад в дефляцию внесла плодоовощная продукция, цены на которую снизились в среднем на 2,1%. Речь идет о капусте белокочанной, картофеле, моркови, свекле, помидоре, луке, бананах, яблоках. Кроме того, снизились цены на кефир, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сметану, творог, маргарин и чай черный.

Вместе с тем выросли цены на гречку (на 1,3%). Также выросли цены на огурцы, мясные консервы для детского питания, замороженную рыбу, сахар, пшено, соль, рис, подсолнечное масло, свинину, вареные колбасы, сосиски, сардельки, яйца, вермишель и другое.

Бензин подорожал на 0,5%, а дизельное топливо подешевело на 0,4%.

В целом с начала 2026-го индекс потребительских цен составил 104,67%, с начала года цены выросли на 4,67%.

Ранее в ЦБ рассказали, что в июле 2026 года годовая инфляция в России опустилась до 5,98% после 6,02% в июне.