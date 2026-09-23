Росстат зафиксировал ускорение инфляции до 0,06% за неделю Росстат: инфляция в РФ с 15 по 21 сентября составила 0,06%

Москва23 сен Вести.Инфляция в России за неделю с 15 по 21 сентября составила 0,06% против 0,02% неделей ранее. С начала сентября цены выросли на 0,13%, а с начала года - на 4,81%, следует из данных Росстата.

Плодоовощная продукция за отчетную неделю в среднем подешевела на 1,6%. Наиболее заметно снизились цены на картофель (3,4%), капусту (3,3%), морковь (3%) и яблоки (2,6%). При этом помидоры подорожали на 1,9%, а бананы - на 0,5%.

Среди продуктов питания сильнее всего выросли цены на яйца - на 2,4%. Также подорожали отдельные виды детского питания (около 1%), гречка (0,6%), замороженная рыба (0,6%), свинина и мясо кур (0,5%). Сахар подешевел на 1,1%, рис - на 0,2%.

Из непродовольственных товаров первой необходимости заметнее всего выросли цены на зубную пасту (0,7%) и зубные щетки (0,6%). Смартфоны подорожали на 0,7%, бензин - на 0,05%. При этом дизельное топливо подешевело на 0,7%, а цены на новые автомобили практически не изменились.

Среди лекарственных препаратов, учитываемых Росстатом в недельной динамике, подорожал левомеколь на 0,4%, валидол, активированный уголь, ренгалин и нафазолин - на 0,3%. Цена корвалола снизилась на 0,4%.