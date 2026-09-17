С 8 по 14 сентября цены на некоторые продовольственные товары изменились

Росстат: цены на сахар в РФ снизились впервые с середины января С 8 по 14 сентября цены на некоторые продовольственные товары изменились

Москва17 сен Вести.В России снизились цены на сахар впервые с середины января. Об этом сообщил Росстат, передает ИНТЕРФАКС.

Цены на сахар в РФ за неделю с 8 по 14 сентября снизились на 0,1% говорится в сообщении

Также Росстат зафиксировал очередное повышение цен на яйца. За неделю они подорожали на 2,5%, демонстрируя рост четвертую неделю подряд. В то же время темпы роста цен на гречневую крупу заметно снизились - до 0,8% с 1,7% неделей ранее.

Отмечается, что с 8 по 14 сентября изменились цены и на другие продовольственные товары. Так, мясные консервы для детского питания выросли на 0,7%, подсолнечное масло - на 0,3%, пшеничный хлеб и рис - на 0,2%. При этом незначительно подешевели макаронные изделия (на 0,2%) и сливочное масло (0,1%).