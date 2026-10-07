Росстат оценил инфляцию за последнюю неделю Росстат: недельная инфляция в России ускорилась до 0,96%

Москва7 окт Вести.Инфляция в России за период с 29 сентября по 5 октября составила 0,96%. Неделей ранее этот показатель составлял 0,12%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За вышеназванный период подорожали среди продовольственных товаров: куриные яйца (2,2%), мясные консервы (1,6%), гречневая крупа (1%) и ряд других позиций. При этом зафиксировано снижение цен на сахар-песок (0,5%), картофель и репчатый лук (2,3%), яблоки (2,2%), белокочанную капусту (1,5%).

В среднем цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,6% Из непродовольственных товаров бензин подорожал на 0,3%, а дизель подешевел на 0,1%.

Существенные изменения наблюдались на рынке услуг. В целом по России выросли суммы в платежках за коммуналку. Стоимость водоотведения увеличилась на 17,1%, холодного водоснабжения – на 15,3%, горячего водоснабжения – на 14,2%, отопления – на 12,7%, подачи электроэнергии – на 12%.

Тенденция к увеличению инфляции наблюдается в течение всего сентября. В период с 15 по 21 числа показатель составлял 0,06%, а за неделю до вышеназванного периода – 0,02%.