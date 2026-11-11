Рост цен на 0,12% и возврат инфляции: данные Росстата на начало ноября Росстат зафиксировал рост цен на 0,12%, инфляционный тренд возобновился

Москва11 ноя Вести.Инфляция в России за период с 3 по 9 ноября составила 0,12%, сообщила пресс-служба Росстата.

Неделей ранее, с 27 октября по 2 ноября, наблюдалась дефляция на уровне 0,04%. По данным ведомства, с начала месяца рост составил 0,11%, а с начала года цены выросли на 6,33%.

Сильнее всего подорожали курятина и яйца — на 1%. В лидерах роста также ультрапастеризованное молоко и гречка (0,5%), мясные консервы для детского питания, мороженая неразделанная рыба, сыры и рис (0,4%), свинина, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, сливочное масло, сметана, творог, вермишель (0,3%). Овощи и фрукты в среднем подорожали на 1,6%.

Росстат также отметил увеличение стоимости кефира, пшеничной муки, ржаного и пшеничного хлеба, пшена и соли на 0,2%. Говядина, три вида колбас, макароны, черный чай, водка, а также обеды в заведениях общепита (кроме столовых на предприятиях) подорожали на 0,1%.

Вместе с этим, на 0,9% подешевели сахар-песок, цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания стали ниже на 0,4%, стоимость овощных консервов для детского питания продемонстрировала снижение на 0,2%, а маргарин — на 0,1%.

Цены выросли на непродовольственные товары первой необходимости: зубную пасту и туалетную бумагу (0,4%), гигиенические прокладки и сухие корма для животных (0,3%), пеленки для новорожденных, стиральные порошки, туалетное мыло и спички (0,2%).

В России также подорожали смартфоны (+0,8%), напольные электропылесосы (+0,5%), колготки (+0,3%), сигареты с фильтром, кроссовки и шампуни (+0,1%).

При этом снижение цен зафиксировано на телевизоры (-0,6%), детские джинсы (-0,4%), спортивные костюмы (-0,3%), а также майки, футболки, мужские носки и детские футболки (-0,1%).

Бензин за первую неделю ноября подешевел на 0,8%, дизельное топливо, напротив, подорожало на 0,3%. Тарифы на проезд выросли в троллейбусе (+1%) и городском автобусе (+0,7%).

9 ноября глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала необходимой продолжение жесткой денежно-кредитной политики. Это, по ее мнению, является этапом на пути к низкой инфляции.