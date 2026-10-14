Минэкономразвития: годовая инфляция в РФ с 6 по 12 октября составила 7,22%

Инфляция в России замедлилась: годовой показатель составил 7,22% Минэкономразвития: годовая инфляция в РФ с 6 по 12 октября составила 7,22%

Москва14 окт Вести.Годовая инфляция в России за период с 6 по 12 октября зафиксирована на уровне 7,22%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Министерством экономического развития РФ.

Годовая инфляция зафиксирована на уровне 7,22%. Показатель уточнен с учетом выхода 9 октября отчетных данных Росстата за сентябрь отмечается в обзоре МЭР

Согласно документу, за указанную неделю инфляция составила 0,11%. В продовольственном сегменте цены выросли на 0,21%, при этом на плодоовощную продукцию темпы роста оказались околонулевыми — 0,03%. На остальные продукты питания цены увеличились на 0,23%. В секторе непродовольственных товаров рост составил 0,10%, а в сфере наблюдаемых услуг цены практически не изменились — 0,02%.