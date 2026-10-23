Москва23 октВести.Годовая инфляция, по оценке на 19 октября, составила 6,8%. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.
Регулятор уточнил, что по итогам года инфляция сложится в диапазоне 7,1-7,6%.
Годовая инфляция, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1-7,6%говорится в сообщении
В ЦБ отметили, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики, показатель вернется к 4% в следующем году.
Ранее сообщалось, что ключевая ставка Банка России останется на уровне 14% как минимум до конца 2026 года.