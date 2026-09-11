ЦБ: годовая инфляция в России на 7 сентября составила 6,3%

Банк России оценил годовую инфляцию в России ЦБ: годовая инфляция в России на 7 сентября составила 6,3%

Москва11 сен Вести.Годовая инфляция в России на 7 сентября составила 6,3%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

В пятницу, 11 сентября, Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%.

Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3% сообщили в ЦБ

При этом регулятор отметил ускорение устойчивого роста цен, который достиг 5–6% в пересчете на год.

В Банке России также обратили внимание на сохраняющиеся повышенными инфляционные ожидания населения и бизнеса. По оценке регулятора, этот фактор может препятствовать устойчивому замедлению роста цен.