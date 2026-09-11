Москва11 сенВести.Годовая инфляция в России на 7 сентября составила 6,3%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
В пятницу, 11 сентября, Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%.
Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%сообщили в ЦБ
При этом регулятор отметил ускорение устойчивого роста цен, который достиг 5–6% в пересчете на год.
В Банке России также обратили внимание на сохраняющиеся повышенными инфляционные ожидания населения и бизнеса. По оценке регулятора, этот фактор может препятствовать устойчивому замедлению роста цен.