Банк России примет 11 сентября решение по ключевой ставке Банк России намерен 11 сентября принять решение по ключевой ставке

Москва11 сен Вести.Банк России (ЦБ) примет 11 сентября решение по ключевой ставке. Регулятор может сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, считают 18 из 19 опрошенных ТАСС экспертов.

По мнению аналитиков, ускорение ключевых показателей инфляции, перебои с поставками топлива, ослабление рубля и неопределенность относительно параметров бюджета могут сузить пространство для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ.

В июле ЦБ пятый раз подряд с начала года понизил ключевую ставку на 0,25% до 14% годовых.

Одновременно ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6-7%.