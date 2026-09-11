Москва11 сенВести.Банк России (ЦБ) примет 11 сентября решение по ключевой ставке. Регулятор может сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, считают 18 из 19 опрошенных ТАСС экспертов.
По мнению аналитиков, ускорение ключевых показателей инфляции, перебои с поставками топлива, ослабление рубля и неопределенность относительно параметров бюджета могут сузить пространство для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ.
В июле ЦБ пятый раз подряд с начала года понизил ключевую ставку на 0,25% до 14% годовых.
Одновременно ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6-7%.