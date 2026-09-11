Москва11 сен Вести.Центральный банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Об этом сообщается в заявлении на сайте регулятора.

В конце июля ЦБ пятый раз подряд с начала года понизил ключевую ставку - на 0,25%, до 14% годовых.

Ранее эксперты поделились прогнозом с ИС "Вести" на заседание Центробанка. По словам аналитика Института комплексных стратегических исследований Дмитрия Плеханова, регулятор не намерен снижать ставку в ближайшее время. Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров также сообщил, что ожидает торможения в цикле снижения ставки.

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что в банке к концу 2027 года ключевую ставку ожидают на уровне 11-12%. До конца текущего года "Сбер" ожидает, что ключевая ставка будет на уровне 13-13,5%.

Глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что ключевая ставка больше повышаться не будет, ожидается ее постепенное снижение.