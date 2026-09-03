Сбербанк ожидает ключевую ставку ЦБ на уровне 11-12% к концу 2027 года Греф: Сбербанк ожидает ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 11-12% к концу 2027 года

Москва3 сен Вести.К концу 2027 года Сбербанк ожидает ключевую ставку Центробанка РФ на уровне 11-12%. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф в ходе пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, до конца 2026 года "Сбер" ожидает, что ключевая ставка будет на уровне 13-13,5%.

По снижению в течение следующего года - мы тоже не видим каких-то факторов, которые бы привели к всплеску инфляции в следующем году. Скорее всего, будет продолжаться снижение ставки темпом 25-50 базисных пунктов, и на конец года мы ожидаем 11-12% добавил он

Греф также сообщил, что на данный момент "Сбер" не ожидает повышения ключевой ставки Банка России. При этом он не стал исключать тактические паузы в снижении показателя.