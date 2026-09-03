Скворцов назвал условие для повышение инвестиционной активности в РФ Скворцов ожидает рост инвестиционной активности при снижении ставки ЦБ до 12%

Москва3 сен Вести.Небольшого роста инвестиционной активности в России можно ожидать после снижения ставки Центробанка до 12%. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал ИС "Вести" заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

Он добавил, что серьезной волны инвестиций можно ожидать, когда ключевая ставка опустится до 10%.

С точки зрения вот инвестиционной активности, наверное, небольшого улучшения можно ожидать при уровне ставки 12%. Все, что между 14% и 12%, на самом деле, не имеет большого значения сказал Скворцов

Первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин ранее выразил надежду, что ставка Центробанка снизится до 10-12%. Он отметил, что снижение ставки позволит возобновить инвестиционный цикл в экономике.

Согласно проекту Основных направлений Единой государственной денежно-кредитной политики, ЦБ РФ в 2026 году в рамках "проинфляционного" сценария прогнозирует ключевую ставку на уровне 14,5-14,6%, в 2027 году - на уровне 13-15%.