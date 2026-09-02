В ВТБ заявили, что банки и бизнес заинтересованы в снижении ключевой ставки Член правления ВТБ: банки и бизнес заинтересованы в снижении ключевой ставки

Москва2 сен Вести.Банки и бизнес заинтересованы в снижении ставки ЦБ, заявил член правления ВТБ Руслан Еременко в интервью ИС "Вести".

Мы в первую очередь надеемся на дальнейшее снижение ключевой ставки. В этом заинтересованы и банки, и наши партнеры, наши клиенты среднего и малого бизнеса. Если посмотреть год к году, то ставка значительно снизилась. В прошлом году - где-то 4,6%. Если смотреть этот год, то ставка в среднем снизилась на 1,5% сказал Еременко

Сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. Банк России на заседании в конце июля снизил ее в десятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта.

Первый зампредседателя правления "Сбербанка" Александр Ведяхин выразил надежду, что ставка снизится до 10-12%. По его словам, снижение ставки до таких показателей позволит возобновить инвестиционный цикл в экономике.