"Сбер" надеется на снижение ключевой ставки до 10-12% В "Сбере" надеются на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 10-12%

Москва2 сен Вести.Первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин в интервью ИС "Вести" выразил надежду, что ставка Центробанка снизится до 10-12%. По его словам, снижение ставки до таких показателей позволит возобновить инвестиционный цикл в экономике.

Как только ставка ЦБ ключевая станет 10-12%, то, соответственно, я думаю, что мы увидим постепенное возобновление инвестиционного цикла. Но опять же, инвестиционный цикл гораздо проще остановить, чем возобновить…Мы надеемся, что оно (снижение ставки. – Прим. ред.) произойдет, но понимаем все те ограничения, в которых действует наш регулятор сказал Ведяхин

Он ответил на вопрос журналиста, как планомерное снижение ключевой ставки сказывается на корпоративном кредитовании.

Мы видим, что за последние два месяца кредитование активизировалось. И сейчас выдача кредитов более 900 млрд рублей. Это хорошие цифры. При этом надо понимать, что это по-прежнему в основном оборотное финансирование. То есть кредитование возобновляется, но вот этот вот инвестиционный цикл еще не стартовал. Мы видим хороший спрос на оборотку и при этом некоторые небольшие инвестиционные проекты - краткосрочные инвестиционные проекты, скажем так. Для того чтобы возобновился инвестиционный цикл, реальная ставка должна быть порядка там 4-6%. То есть ключевая [ставка] минус инфляция пояснил Ведяхин

Также он назвал отрасли, которым больше других нужна поддержка банка. Ведяхин отметил, что к ним относятся все сектора, которые страдают от атак ВСУ.