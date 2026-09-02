Москва2 сен Вести.Сбер оказывает активную поддержку секторам, которые пострадали из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ_, в их числе складские хозяйства, нефтепереработка и газохимия, перечислил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин.

Компания делает все возможное для того, чтобы помочь таким клиентам, подчеркнул он.

Все те секторы, о которых мы, к сожалению, слышим в части атак, очевидно, нуждаются в поддержке. Эту поддержку мы оказываем — это все, что касается складского хозяйства, нефтепереработки и газохимии. Там где мы участвуем как кредитующая организация. Мы, конечно, оказываем помощь нашим клиентам, делаем реструктуризацию рассрочки, помогаем, как можем, на самом деле. Знаю, что коллеги очень хорошо уже понимают, о чем речь, и, соответственно, максимально защищают свои объекты, поэтому уверен, что справятся с этим вызовом рассказал Ведяхин

В ВТБ ранее заявили, что считают атаки беспилотников на логистическую инфраструктуру Wildberries и Ozon критическими для кредитного качества этих компаний.