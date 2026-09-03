Зампред правления "Сбера": бизнес готов к инвестпроектам при ставке ЦБ ниже 10%

В "Сбере" назвали, при какой ключевой ставке бизнес будет готов к инвестпроектам Зампред правления "Сбера": бизнес готов к инвестпроектам при ставке ЦБ ниже 10%

Москва3 сен Вести.Бизнес готов вкладываться в новые инвестиционные проекты при ключевой ставке ниже 10%, рассказал заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов в интервью ИС "Вести".

По его словам, текущая макроэкономическая политика и уровень ключевой ставки вынуждают предприятия, в основном, финансировать свою текущую деятельность. Бизнес направляет средства или на завершение текущих инвестпроектов, или на расширение мощностей.

Если говорить о рестарте именно инвестиционного кредитования, то мы обсуждаем это и с нашими клиентами, и примерно для более половины из них комфортный уровень ставки, когда они могут думать об абсолютно новых проектах, это ставка ниже 10%. Тогда наши компании видят, что долгосрочные инвестиционные проекты могут быть реализованы без какой-то поддержки в виде государственных субсидий или различного рода преференций указал Попов

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к концу 2027 года кредитная организация ожидает ключевую ставку Центробанка РФ на уровне 11-12%.

В конце июля Банк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых.