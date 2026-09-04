Греф раскрыл ожидания по ключевой ставке до конца 2026 года Греф: ожидаем до конца года снижение ставки до 13-13,5%

Москва4 сен Вести.Ключевая ставка будет снижаться на 0,25-0,5 п.п., до конца года она может достичь показателей в 13-13,5%. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф.

По его словам, в текущем году наблюдается снижение инвестиций, это может отразиться на темпах экономического роста в последующие годы.

Поэтому, на наш взгляд, конечно, нужно реальную ставку снижать с тем, чтобы создавать новые пространства и возможности для бизнеса. Наши ожидания, что ставка будет снижаться на 0,25 базисных пунктов – 0,5 базисных пунктов. До конца текущего года мы ожидаем ставку примерно на 13–13,5%. А до конца следующего года – 11–11,5% сказал Греф

Ранее заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов сообщил о готовности бизнеса вкладываться в новые инвестиционные проекты при ключевой ставке ниже 10%.