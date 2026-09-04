Греф указал на необходимость снизить ставку для расширения возможностей бизнеса Греф: надо снижать ключевую ставку ради создания новых возможностей для бизнеса

Москва4 сен Вести.Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ИС "Вести" заявил о необходимости снизить ставку, чтобы создать новые возможности для бизнеса.

Он обратил внимание на падение инвестиций в 2026 году.

Мы видим падение инвестиций в этом году. И, конечно, мы обязательно увидим отражение этого процесса в темпах экономического роста в последующие годы. Поэтому, на наш взгляд, конечно, нужно реальную ставку снижать с тем, чтобы создавать новые пространства и возможности для бизнеса подчеркнул Греф

Также он заявил, что компания ожидает снижения ставки до 13-13,5% до конца года.