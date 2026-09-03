Москва3 сен Вести.Российская экономика находится в ситуации "переохлаждения", что говорит о необходимости перехода к политике поддержки и стимулирования роста инвестиций. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.

Центральный банк говорит о постепенном замедлении, мы же называем ситуацию охлаждением, или уже переохлаждением. На сегодняшний день цифры говорят сами за себя сказал Греф

По его словам, летом текущего года фиксируется существенное снижение индикаторов бизнес-климата.

Мы видим, что индикаторы бизнес-климата у нас в этом году упали до рекордно уровня. С весны 2022 года мы таких индикаторов не наблюдали добавил он

Глава Сбербанка подчеркнул, что в экономике не произойдет перелома, пока ставки на рынке не будут нормализованы в диапазоне 10-12%. По словам Грефа, "бизнесу нужна помощь".

Ранее Греф заявил, что Сбербанк не ожидает повышения ключевой ставки Банка России