Москва3 сенВести.Российская экономика находится в ситуации "переохлаждения", что говорит о необходимости перехода к политике поддержки и стимулирования роста инвестиций. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.
Центральный банк говорит о постепенном замедлении, мы же называем ситуацию охлаждением, или уже переохлаждением. На сегодняшний день цифры говорят сами за себясказал Греф
По его словам, летом текущего года фиксируется существенное снижение индикаторов бизнес-климата.
Мы видим, что индикаторы бизнес-климата у нас в этом году упали до рекордно уровня. С весны 2022 года мы таких индикаторов не наблюдалидобавил он
Глава Сбербанка подчеркнул, что в экономике не произойдет перелома, пока ставки на рынке не будут нормализованы в диапазоне 10-12%. По словам Грефа, "бизнесу нужна помощь".
Ранее Греф заявил, что Сбербанк не ожидает повышения ключевой ставки Банка России