Москва4 сен Вести.Крупный бизнес адаптировался к переходу экономики РФ на стадию переохлаждения. Об этом ИС "Вести" заявил президент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф.

Он ответил на вопрос журналиста о том, как чувствует себя крупный бизнес в новых условиях.

Во-первых, я хочу сказать, что крупный бизнес адаптировался к этим условиям. Компании резко сократили свои издержки, привлечение капитала, стараются максимально погасить долги. И это хорошая новость сказал Греф

Однако, отметил глава "Сбербанка", в ряде секторов наблюдаются проблемы.

Мы видим сейчас волну неплатежеспособности в разных секторах и банкротство компаний. Но в целом, еще раз повторяю, бизнес сумел адаптироваться добавил он

Ранее Греф раскрыл ожидания "Сбербанка" по ключевой ставке до конца 2026 года. По его словам, она может снизится до 13-13,5%.