Греф заявил, что финансирование проектов и инвестиции в компании стали экзотикой Греф: проектное финансирование и инвестиции в компании стали экзотикой

Москва4 сен Вести.Тревожные сигналы появились с точки зрения будущего экономики – финансирование проектов и инвестиции в развитие компании у крупного бизнеса стали экзотикой. Об этом ИС "Вести" заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, крупный бизнес сокращает издержки – сокращается и потребление.

Плохая новость заключается в том, что они сокращают издержки. Это означает сокращение потребления. И они, конечно, практически полностью свернули инвестиционные программы. Соответственно, почему мы высказываем опасения? Потому что мы видим, что такой способ кредитования, как проектное финансирование и финансирование инвестиций в развитие компании практически стал экзотическим. И с точки зрения будущего экономики это тревожные сигналы сообщил Греф

Однако Греф отметил, что крупный бизнес смог адаптироваться к новым условиям экономики РФ. Компании, по его словам, сократили свои издержки привлечения капитала и гасят долги.