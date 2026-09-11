Эксперты сделали прогноз на заседание Центробанка по ключевой ставке Эксперты Плеханов и Федоров дали ИС "Вести" прогноз по ключевой ставке

Москва11 сен Вести.Банк России на ближайшем заседании 11 сентября, скорее всего, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Таким мнением в интервью информационной службе "Вести" поделились аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов и главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

По словам Плеханова, сигналы от ЦБ указывают на то, что регулятор не намерен снижать ставку в ближайшее время.

По итогам заседания Банк России, скорее всего, оставит ставку на прежнем уровне. Это связано с теми сигналами, которые исходили от Банка России на протяжении последнего месяца, также с сохранением общей высокой инфляции заявил Плеханов

Аналитик отметил, что регулятор убрал из предыдущего пресс-релиза упоминания о возможности рассмотрения снижения ставки и повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год. По его оценке, при текущем уровне инфляции 6–7% ставка должна оставаться на повышенном уровне – около 14%.

Пространство для снижения, оно прежде всего формируется самим Банком России. В его представлении, при текущем уровне инфляции на уровне 6–7%, ставка должна продолжать оставаться на повышенном уровне – около 14%. То есть такой разрыв, да, он достаточно большой по мировым меркам – 8%, но Банк России считает, что его необходимо сохранять, чтобы добиться снижения инфляции. Насколько это реально в текущих условиях – это другой вопрос сказал Плеханов

Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров также сообщил, что ожидает торможения в цикле снижения ставки.

Мы ждем торможения в цикле снижения ставки. Проинфляционные факторы существенно выросли и реализовались в динамике инфляции. Банку России теперь приходится бороться не только с инфляцией спроса, с монетарным моментом, но еще и есть факторы инфляции издержек, сокращения предложения. В частности, идет речь о сокращении предложения топлива заявил Федоров

В июле ЦБ пятый раз подряд с начала года понизил ключевую ставку на 0,25% до 14% годовых.