Экономист Ордов: дефляция в августе не повлияет на решение ЦБ по ключевой ставке

Дефляция в августе не повлияет на решение по ключевой ставке, уверен экономист Экономист Ордов: дефляция в августе не повлияет на решение ЦБ по ключевой ставке

Москва8 сен Вести.Дефляция в России по итогам августа не окажет никакого влияния на решение Центрального банка РФ по ключевой ставке. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал директор Высшей школы финансов Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

По его словам, дефляция носит сезонный характер и не имеет долгосрочного эффекта, когда цены на продукты снижаются.

В этом отношении все-таки общий инфляционный фон остается достаточно напряженным, и Центральный банк вряд ли готов к тому, чтобы существенно смягчить денежно-кредитную политику отметил Ордов

При этом эксперт считает, что дальнейшее снижение ключевой ставки было бы правильным решением.

Непредсказуемое решение приводит к достаточно разбалансированному поведению фондового рынка. А банки большие и мелкие – вдруг неожиданно кто-то снижает ставки по депозитам, кто-то повышает. То есть подобного рода хаос как раз является следствием непредсказуемого поведения Центрального банка добавил он

11 сентября совет директоров Банка России проведет заседание по ключевой ставке. На последнем заседании было принято решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14% годовых. Решение ЦБ стало десятым подряд смягчением денежно-кредитной политики.